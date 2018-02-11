Олимпиада-2018 |

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане в десятикилометровом спринте допустил три ошибки и занял 24-е место.

Второй латвийский биатлонист Оскар Муйжниекс занял в спринте 66-е место.

На прошлой Зимней Олимпиаде в Сочи Расторгуев трижды входил в двадцатку сильнейших, показав лучший результат в гонке преследования, где он был девятым.

Лучшая латвийская биатлонистка Байба Бендика в субботу заняла 39-е место в спринте на 7,5 км.