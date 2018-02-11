Латвийский биатлонист Расторгуев не попал в двадцатку сильнейших (2)
Олимпиада-2018 | 11 февраля 2018 года, 15:10
Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане в десятикилометровом спринте допустил три ошибки и занял 24-е место.
Второй латвийский биатлонист Оскар Муйжниекс занял в спринте 66-е место.
На прошлой Зимней Олимпиаде в Сочи Расторгуев трижды входил в двадцатку сильнейших, показав лучший результат в гонке преследования, где он был девятым.
Лучшая латвийская биатлонистка Байба Бендика в субботу заняла 39-е место в спринте на 7,5 км.
Латвийцам нужно было это понимать.
Разработанный в Латвии милдронат, хороший препарат,но он давно устарел.
Посмотрите на скандинавов, ихная фарминдустрия сегодня на высоте.