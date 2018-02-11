Олимпиада-2018 |

Латвийский саночник Кристер Апарьодс, дебютировавший в воскресенье на Олимпийских играх в Пхенчхане, занял 11-е место. Инар Кивлениекс стал 20-м, Артур Дарзниекс - 24-м.

В двух первых заездах Апарьодс был шестым и после первого дня соревнований занимал седьмое место. В третьем заезде он финишировал 13-м и передвинулся на девятую позицию, в четвертом - еще на два места и в итоге занял 11-ую строчку.

Скорее всего, на следующей неделе Апарьодс будет участвовать в командной эстафете.

В соревнованиях участвовали 40 саночников, на четвертый заезд квалифицировались 20 лучших по результатам первых трех заездов.