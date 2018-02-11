Олимпиада-2018 |

МОК начал расследование в отношении 27-летнего Семена Елистратова, который получил первую среди олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане, завоевав бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Россиянина обвиняют в нарушении правил, потому что свою бронзовую медаль он посвятил дисквалифицированным соотечественникам. Об этом пишет Latvijas avīze.

После соревнований Елистратов расплакался, а потом раскритиковал решение об отстранении многих российских спортсменов от Олимпиады-2018.

"Мне сложно сдерживать слезы, я невообразимо счастлив, что добился этого, несмотря на все обстоятельства, окружающие российский спорт. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили от участия", - заявил он.

Высказывания Елистратова могут противоречить условиям МОК. Известно, что на играх в Пхенчхане под нейтральным флагом разрешено участвовать 168 российским спортсменам. Им также запрещено рекламировать Россию, критиковать МОК и его решения.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира.