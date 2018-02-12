Участников Олимпиады-2018 проверяли на допинг более тысячи раз (3)

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Олимпиада-2018 | 12 февраля 2018 года, 07:03

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт рассказал о проведении антидопингового контроля перед и в начале Олимпиады-2018.

"Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период", — цитирует Баджетта ТАСС.

По его словам, всего во время соревнований будет взято около 2,5 тысяч допинг-проб. Для проведения допинг-контроля будут задействованы специальны подразделения. В медицинском департаменте также прокомментировали ситуацию с контейнерами для проб.

"У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов. Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены", — отметил член МОК.

Ранее Баджетт заявил, что все российские спортсмены, участвующие на Олимпиаде-2018, оказались "чистыми".

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Патриот 3 часа назад
Да нахер такие олимпиады!!! WADA END MOK надо в первую очередь проверить на коррупцию. Потом издаваться над спортсменами!
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Well1 час назад
Эти "чистильщики" сами -то понимают, что они издеваются над спортсменами? Будить людей в 3-4 часа ночи, чтобы застать врасплох и радоваться, что спортсмен больше не заснет? На утром ему на тренировку и на выступление. Блин, что за дебилизм из-за этой Гейропы и Американии. Своих "астматиков" они, конечно не проверяют? А американок, похожих на мужиков и гомофрадиток?
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kentavrrs2 часа назад
А сколько из этой кучи пришлось на Россиян?
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