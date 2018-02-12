Олимпиада-2018 |

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт рассказал о проведении антидопингового контроля перед и в начале Олимпиады-2018.

"Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период", — цитирует Баджетта ТАСС.

По его словам, всего во время соревнований будет взято около 2,5 тысяч допинг-проб. Для проведения допинг-контроля будут задействованы специальны подразделения. В медицинском департаменте также прокомментировали ситуацию с контейнерами для проб.

"У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов. Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены", — отметил член МОК.

Ранее Баджетт заявил, что все российские спортсмены, участвующие на Олимпиаде-2018, оказались "чистыми".