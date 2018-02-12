Олимпиада-2018 |

Сборная России в командном турнире фигуристов заняла второе место. Она на семь баллов отстала от ставших олимпийскими чемпионами канадцев (66 против 73). Бронзу завоевали фигуристы сборной США (62 балла).

В последнем виде программы, произвольном танце, Россию представляли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они заняли третье место, проиграв канадцам Тессе Вертью и Скотту Мойру, а также Майе и Алексу Шибутани из США.

Медали в командном турнире фигуристов были разыграны во второй раз в истории. На предыдущей Олимпиаде в этом виде программы победила сборная России.

Командный турнир состоит из восьми видов — в каждом разряде спортсмены показывали короткую и произвольную программу. Победитель каждого вида получал десять баллов, спортсмен, занявший второе место, — восемь баллов, и так далее. После короткой программы борьбу за медали продолжали только пять сильнейших сборных. В их число вошли команды России, Канады, США, Японии и Италии.

Первую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Россия завоевала в субботу, 10 февраля. Бронзовую награду на дистанции 1500 метров выиграл шорт-трекист Семен Елистратов.