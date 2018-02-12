Олимпиада-2018 |

Сегодня на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будут разыграны восемь комплектов наград. Уже успели пройти соревнования по фигурному катанию - сборная России завоевала серебряные медали командного турнира. Первое место досталось канадцам, бронзу выиграли американцы. Кроме того, американская сноубордистка Джейми Андерсон выиграла золотую медаль в дисциплине слоупстайл.

Еще два комплекта наград сегодня будут разыграны в биатлоне и по одному - в горных лыжах, фристайле, коньках и прыжках с трамплина. Кроме того, на старт выйдут саночницы, которые проведут два первых заезда. Среди них - латвийские спортсменки Элиза Цауце, Улла Зирне и Кендия Апарьоде.

В целом латвийские спортсмены сегодня выступят в трех видах спорта. Помимо саночниц, горнолыжница Лелде Гасуна попробует свои силы в гиганском слаломе, соревнования были отложены из-за непогоды. В 14 часов по латвийскому времени биатлонист Андрей Расторгуев побежит гонку преследования на 12,5 км. В женской гонке преследования на 10 км будет участвовать Байба Бендика. Эти соревнования начнутся в 12:10.

В воскресенье, во второй день Олимпиады были разыграны шесть комплектов наград - в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, санном спорте, биатлоне и фристайле. По общему количеству золотых в неофициальном командном зачете лидирует Германия (3), по сумме медалей - Норвегия (8).

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье в десятикилометровом спринте допустил три ошибки и занял 24-е место. Латвийский саночник Кристер Апарьодс, в воскресенье дебютировавший на Олимпийских играх, занял 11-е место. Победу сенсационно одержал Давид Гляйршер из Австрии. Главный фаворит Феликс Лох из Германии остался без медали.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.