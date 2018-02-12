В Пхенчхане за попытку украсть клюшки финской сборной задержан гражданин Латвии (20)

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Олимпиада-2018 | 12 февраля 2018 года, 10:43

В Пхенчхане в воскресенье за попытку украсть клюшки финской женской сборной по хоккею задержан ранее судимый гражданин Латвии, сообщил находящийся в Южной Корее офицер безопасности, замначальника Госполиции Артис Велшс.

Как пишет nra.lv, в местной полиции Велшсу сообщили, что мужчина 1990 г. рожд. купил билет на хоккейный матч и пробрался в помещение, где хранится хоккейная экипировка. Мужчина похитил комплект из пяти клюшек, который принадлежал одной из финских спортсменок.

Латвиец уже хотел скрыться, но его заметили работающие на Олимпиаде добровольцы, которые сообщили о нем полиции. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения и признался в совершении кражи.

Южнокорейская полиция начала расследование. Мужчина освобожден, но до 26 февраля ему запрещено покидать страну.

Как указал Велшс, мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе.

В Латвии он ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные инциденты, связанные с употреблением алкоголя и скандалами. Также у него есть судимость за кражу в небольшом размере.

Фото из Flickr

Комментарии 20
Ну вот 3 часа назад
Ну вот и тут отличились. Куда не пусти латыша- жди беды. Почему не сотню доз у норвежцев? Может нашел бы нормальных "колес" для patriota, тогда бы убогий на поправку пошел.
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www3 часа назад
Очень хотелось бы узнать, а куда дальше он хотел деть эти клюшки? Это вор из серии, сломал в двери авто замок, ничего не нашел в бардачке, украл прикуриватель.
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А чё?3 часа назад
Менталитет такой, и народец гниловатый. А чего там делает Велшс?
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