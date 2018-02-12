Соцсети: северокорейские болельщицы зажигают на Олимпиаде (2)

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Олимпиада-2018 | 12 февраля 2018 года, 12:14

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх.

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах.

Более двухсот девушек синхронно поют и танцуют на трибунах во время выступления своей сборной, чем выделяются среди остальных болельщиков.

Источник: lenta.ru

Комментарии 2
Рижанин22 часа назад
Ай да молодцы!!!
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Anatolijs Zaharovs2 часа назад
Dina Koteloviča
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