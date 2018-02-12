Олимпиада-2018 |

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх.

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах.

Collaboration with @BTS_twt ? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS' mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing pic.twitter.com/TLveHdCQuC — Sohee Kim (@soheefication) 10 февраля 2018 г.

Более двухсот девушек синхронно поют и танцуют на трибунах во время выступления своей сборной, чем выделяются среди остальных болельщиков.

Источник: lenta.ru