Соцсети: северокорейские болельщицы зажигают на Олимпиаде (2)
В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх.
When you sit next to #NorthKorea’s cheering squad at speedskating.#PyeongChang2018 #olympics @NBCOlympics pic.twitter.com/e3TRP7NYiL— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 10 февраля 2018 г.
Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах.
Collaboration with @BTS_twt ? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS' mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing pic.twitter.com/TLveHdCQuC— Sohee Kim (@soheefication) 10 февраля 2018 г.
Более двухсот девушек синхронно поют и танцуют на трибунах во время выступления своей сборной, чем выделяются среди остальных болельщиков.
Источник: lenta.ru