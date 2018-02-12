Олимпиада-2018 |

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал об общении с иностранными спортсменами на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане, пишет Sport-express.ru.

По его словам, неловкости при общении с латвийскими спортменами он не испытывает, а вот с американцами отношения прохладные.

"С Дукурсами мы общаемся, а вот американцы со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу", - сказал он. На вопрос журналиста о причинах такого отношения, Трегубов отметил, что он дорогу американцам никогда не переходил.

"Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы", – заявил Трегубов.

Напомним, CAS в начале февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Фото из Flickr