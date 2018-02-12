Олимпиада-2018 |

Пятикратный чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что не понимает, почему оправданный Спортивным арбитражным судом россиянин Александр Третьяков не допущен на Игры в Пхенчхане, пишет Сhampionat.com.

"Я не понимаю, почему, если его оправдали, его здесь нет? Эта тема мне непонятна. Если виновен, то до свидания, хоть на пожизненный срок. А если оправдали — то почему его нет на Олимпиаде? Считаю ли я его виновным? Мне очень трудно ответить. Это у него надо спрашивать. Видимо, что-то там было, что-то там произошло. Но мне трудно сейчас обсуждать это. Общались ли мы после этого решения CAS? Особенно нет. Мы даже приветствуем друг друга еле-еле", - сказал Дукурс.

По словам спортсмена, причина ему не известна.

"Не знаю, почему. Может быть, он думает, что мы затеяли эту тему. Но и себя надо поставить в нашу ситуацию и тоже посмотреть со стороны. Не так все красиво выглядит. Скажу откровенно: я верил в то, что было написано, и в то, что там был такой скандал. Но я сказал: я против такой системы. Если докажут, то виноват, а если не докажут, то это другое дело. Для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались с россиянами, они у нас выросли на базе в Сигулде, мы же 15 лет вместе выступали. Просто обидно, очень обидно", — цитирует Дукурса "РИА Новости".

Напомним, CAS в начале февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Фото: Mixnews.lv