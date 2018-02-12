Олимпиада-2018 |

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла 10-километровую гонку преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это второе олимпийское золото в карьере семикратной чемпионки мира и победительницы Кубка мира.

Дальмайер допустила всего один промах на четырех огневых рубежах и почти на полминуты опередила своих ближайших соперниц. Серебряную медаль завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая стартовала 13-й и пробежала четыре штрафных круга. Бронзу получила французская биатлонистка Анаис Бескон, допустившая один промах при стрельбе.

Для Дальмайер это вторая победа в карьере на Олимпийских играх. Двумя днями ранее немка выиграла спринт. Ее соотечественник Арнд Пайффер стал победителем мужской спринтерской гонки. Таким образом, Германия после трех видов программы в биатлоне получила три золотых медали.

Ведущая латвийская биатлонистка Байба Бендика с тремя промахами (два — при стрельбе из положения стоя) заняла 33-е место. Чемпионке она проиграла почти три с половиной минуты. В спринте она была 39-й.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Биатлон. Женщины. Гонка преследования (10 км)

Лаура Дальмайер (Германия) — 30 мин 35,3 сек (0+1+0+0) Анастасия Кузьмина (Словакия) +29,4 (0+1+2+1) Анаис Бескон (Франция) +29,6 (0+0+1+0) Марте Улсбю (Норвегия) +01.07,3 (1+2+0+1) Ханна Эберг (Швеция) +01.08,9 (1+2+0+0) Денизе Херманн (Германия) +01.19,4 (1+0+0+1) Вероника Виткова (Чехия) +01.37,3 (0+1+0+2) Лена Хекки (Швейцария) +01.41,5 (1+1+1+0) Тирил Экхофф (Норвегия) +01.47,8 (0+2+3+0) Мона Брорссон (Швеция) +01.54,5 (0+0+1+0)

33 Байба Бендика (Латвия) +03.24,1 (1+0+2+0)

Источник: vesti.ru