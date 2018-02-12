Олимпиада-2018 |

Француз Мартен Фуркад выиграл биатлонную гонку преследования на 12,5 км на Играх в Пхенчхане. Золото стало для него третьим на Олимпиадах.

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев в гонке преследования на 12,5 километров занял 12 место.

Расторгуев на четырех огневых рубежах допустил четыре ошибки, причем две из них - в последней стрельбе, что не позволило ему побороться за место в первой десятке.

Мартен Фуркад, победитель шести последних розыгрышей Кубка мира, в общем зачете на четырех огневых рубежах допустил лишь один промах.

Фуркад стартовал восьмым в 22,1 секунды от лидера Арнда Пайффера. После третьей стрельбы он вышел в единоличные лидеры и не упустил своего преимущества, финишировав с французским флагом. В борьбе за второе место 20-летний швед Себастьян Самуэльссон опередил Бенедикта Долля из Германии. Оба промахнулись по одному разу.

Источник: sport.rbc.ru