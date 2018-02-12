Голландка стала самой титулованной конькобежкой в истории Олимпиад (1)
Олимпиада-2018 | 12 февраля 2018 года, 18:25
Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м.
Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда.
Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу - еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.
Источник: sport-express.ru
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