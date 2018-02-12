Олимпиада-2018 |

Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м.

Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда.

Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу - еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.

Источник: sport-express.ru