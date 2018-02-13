Олимпиада-2018 |

Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, в пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено 13 февраля созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

Шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Сайто стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.

Ранее, директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт рассказал о проведении антидопингового контроля перед и в начале Олимпиады-2018.

Фото: South China Morning Post