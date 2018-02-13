Олимпиада-2018 |

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

В матче за третье место российские спортсмены переиграли норвежцев со счетом 8:4. Возможности сыграть в финале они лишились, проиграв Швейцарии. В матче за золото швейцарцы сыграют с Канадой.

Бронза Брызгаловой и Крушельницкого стала первой олимпийской медалью для керлингистов из России.

"Пусть это бронза, но для нас она очень важна, - сказала Брызгалова журналистам. - Мы свое забрали. Мы почти всю ночь не спали, слишком поздно приехали вчера после игры. Постарались не думать о том, что произошло [о поражении в полуфинале]".

Спортсмены отметили, что матч за бронзу на Олимпийских играх стал одним из лучших в их карьере. "Хороших матчей было много..." - начал Крушельницкий. "Но этот точно был одним из лучших", - заключила Брызгалова, его супруга.

Брызгалова и Крушельницкий, как и другие россияне, выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Их награда стала третьей для сборной. В первый день Игр бронзовую медаль в шорт-треке завоевал Семен Елистратов в забеге на 1500 метров. Накануне российские фигуристы стали вторыми в командном турнире.

В настоящий момент олимпийские атлеты из России в общекомандном зачете занимают десятое место. На первом месте Германия, у которой в активе уже четыре золота, серебро и две бронзы.