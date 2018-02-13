МОК похвалил американского фигуриста за каминг-аут (43)

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Олимпиада-2018 | 13 февраля 2018 года, 13:46

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поприветствовала признание американского фигуриста Адама Риппона в гомосексуальности.

"Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки: это фантастика", — приводит слова Руджеро "Р-Спорт".

Также она отметила важность терминологии для соблюдения гендерного равенства и призвала называть спортсменок женщинами, а не девочками.

Стоит отметить, что Риппон и его соотечественник фристайлист Гас Кенуорти стали первой гей-парой в истории Олимпийских игр, не скрывающей свои отношения.

"Я просто пытаюсь донести до людей кто я есть. И если бы у меня не было чувство юмора, я бы не был там, где я сейчас", - цитирует спортсмена журналист Линн Рутерфор.

Источник: life.ru

Комментарии 43
прохожий3 часа назад
Я натурал!!! Где восторженные возгласы человечества???
3
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100 летие3 часа назад
МОК Подтвердил что он управляется одним и тем же сбродом извращенцев, что и проповедует эти "ценности"
2
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Anastasia Dudoladova3 часа назад
Они стремятся ко всемирной однополой любви.???? Я ничего не имею против геев. Но это заявление уже перебор.
1
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