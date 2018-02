Олимпиада-2018 |

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поприветствовала признание американского фигуриста Адама Риппона в гомосексуальности.

"Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки: это фантастика", — приводит слова Руджеро "Р-Спорт".

Также она отметила важность терминологии для соблюдения гендерного равенства и призвала называть спортсменок женщинами, а не девочками.

Стоит отметить, что Риппон и его соотечественник фристайлист Гас Кенуорти стали первой гей-парой в истории Олимпийских игр, не скрывающей свои отношения.

.@Adaripp: "I am just trying to share who I am....if I did not have a sense of humor, I would not be where I am now." #pyeongchang2018 pic.twitter.com/eIwOguYPrE