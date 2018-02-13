В соцсетях россиянку назвали самой сексуальной керлингисткой в истории (2)

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Олимпиада-2018 | 13 февраля 2018 года, 16:32

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, завоевавшая бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст в паре с Александром Крушельницким, стала популярна среди иностранных болельщиков в Twitter.

Пользователи хвалят внешность Брызгаловой и признаются, что начали следить за олимпийскими соревнованиями по керлингу исключительно из-за нее.

"Если вы никогда не смотрели керлинг на Олимпиаде, у вас есть причина начать — россиянка Анастасия Брызгалова", — пишет Ryan Wolak.

"Бог ты мой, это самая сексуальная керлингистка в истории", — вторит ему Dammon Lore.

"Анастасия Брызгалова может катать меня по льду в любое время", — говорит Bran.

"Я должен был пойти спать несколько часов назад, но не могу оторвать глаз от керлинга и Анастасии Брызгаловой. Вы не ослышались, от керлинга", — признается Uncle Wik.

Источник: lenta.ru

Фото: twitter.com/MilesKlee

Комментарии 2
aleksandrLV19 минут назад
Русские девушки самые красивые!!!
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Юрец19 минут назад
Вот те евроценности, она с мужем выступает. Уроды и дрочиллы!
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