Олимпиада-2018 |

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, завоевавшая бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст в паре с Александром Крушельницким, стала популярна среди иностранных болельщиков в Twitter.

Пользователи хвалят внешность Брызгаловой и признаются, что начали следить за олимпийскими соревнованиями по керлингу исключительно из-за нее.

If you don't have any interest in Olympic Curling, you might now:

Anastasia Bryzgalova (RUS) pic.twitter.com/DZo8N4NG6q — Ryan Wolak (@Wolak22) 8 февраля 2018 г.

"Если вы никогда не смотрели керлинг на Олимпиаде, у вас есть причина начать — россиянка Анастасия Брызгалова", — пишет Ryan Wolak.

"Бог ты мой, это самая сексуальная керлингистка в истории", — вторит ему Dammon Lore.

Anastasia Bryzgalova can roll me across the ice any day pic.twitter.com/B6uiHaI9UG — Bran (@One_Classy_Bum) 13 февраля 2018 г.

"Анастасия Брызгалова может катать меня по льду в любое время", — говорит Bran.

I should of gone to sleep hours ago but I can't stop watching Anastasia Bryzgalova at the curling. That's right, curling. — Uncle Wik (@UncleWikWak) 13 февраля 2018 г.

"Я должен был пойти спать несколько часов назад, но не могу оторвать глаз от керлинга и Анастасии Брызгаловой. Вы не ослышались, от керлинга", — признается Uncle Wik.

Anastasia Bryzgalova is Curling is my new favourite sport. pic.twitter.com/KyqaW6okNR — Washed Up (@washyabutt) 12 февраля 2018 г.

Anastasia Bryzgalova is Curling is my new favourite sport. pic.twitter.com/KyqaW6okNR — Washed Up (@washyabutt) 12 февраля 2018 г.

Источник: lenta.ru

Фото: twitter.com/MilesKlee