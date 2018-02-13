Российские спортсмены завоевали четвертую медаль на Олимпиаде (2)
Олимпиада-2018 | 13 февраля 2018 года, 15:27
Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Победу одержала шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла. Это первая медаль российской команды по лыжным гонкам на нынешней Олимпиаде.
Источник: lenta.ru
поздравляю с победой! хотели россиян отстранить от наград, но неувязочка вышла. ихние спортсмены еще слабее!
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Вперёд Россия!!!Чем больше медалей,тем только лучше!...,дабы поставить всё на свои места,даже не выступая под своим флагом!!!
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