Российские спортсмены завоевали четвертую медаль на Олимпиаде (2)

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Олимпиада-2018 | 13 февраля 2018 года, 15:27

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Победу одержала шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла. Это первая медаль российской команды по лыжным гонкам на нынешней Олимпиаде.

Источник: lenta.ru

Комментарии 2
duca1 час назад
поздравляю с победой! хотели россиян отстранить от наград, но неувязочка вышла. ихние спортсмены еще слабее!
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ёклмн39 минут назад
Вперёд Россия!!!Чем больше медалей,тем только лучше!...,дабы поставить всё на свои места,даже не выступая под своим флагом!!!
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