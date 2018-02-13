Олимпиада-2018 |

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Победу одержала шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла. Это первая медаль российской команды по лыжным гонкам на нынешней Олимпиаде.

Источник: lenta.ru