Олимпиада-2018 |

Латвийский конькобежец Харальд Силов занял четвертое место на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане. До бронзовой медали ему не хватило 0,32 секунды. Об этом сообщает rus.delfi.lv .

Чемпионом на дистанции 1500 метров стал голландец Кьелд Нуйс. Его результат — 1.44,01. Второе место занял другой олимпиец из Нидерландов Патрик Рост (+0,85 сек), а бронзу завоевал южнокореец Минсок Ким.

Силов, стартовавший в одном забеге с Кимом, преодолел дистанцию за 1.45,25. Латвиец уступил Нуйсу секунду и 24 сотых, а до бронзовой награды ему не хватило 32 сотых секунды. Четвертое место Силова — пока лучший результат для латвийских спортсменов на Олимпиаде-2018, а также высшее для него достижение за всю карьеру.

Дистанция 1500 метров — профильная для Силова. Именно на ней он добивался лучших результатов. Впереди на Олимпиаде у латвийского конькобежца еще два старта, на которых он может рассчитывать на высокие места — 1000 метров и масс-старт (дебютный вид программы на Олимпиаде).

Для Харальда Силова Олимпиада-2018 стала третьей в карьере. В 2010 году в канадском Ванкувере он стал первым спортсменом в истории, кто выступал сразу в двух видах спорта — шорт-треке и скоростном беге на коньках. В шорт-треке он был десятым на дистанции 1500 метров и 14-м — на 1000 метров, а также 12-м в коньках на 500-метровке.

После Ванкувера Силов переключился только на конькобежный спорт. В Сочи-2014 он был 14-м на 1500 м, 24-м — на 1000 м и 37-м — на 500 м.

По семейным обстоятельствам Харальд пропустил почти весь прошлый сезон, а в этом сезоне вернулся на лед с хорошими результатами и поехал на игры в Пхенчхан. В январе Силов был близок к тому, чтобы стать чемпионом Европы в масс-старте, но ошибка на табло сыграла не в его пользу.