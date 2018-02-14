Олимпиада-2018 |

На олимпийской лыжной трассе в Пхенчхане прошло первое в мире соревнование по горным лыжам среди роботов "Передовой край робототехники: лыжный вызов" (Edge of Robot: Ski Robot Challenge).

В нем соревновались восемь инженерных команд, каждая из которых выставила своего спортсмена-робота.

Перед машиной стояла задача преодолеть спуск длиной всего 80 метров, на котором были расставлены флаги — как это бывает в слаломе у людей. Приз за победу, пишет The Verge, составил 10 тысяч долларов.

Чтобы его получить, нужно было проехать по трассе с максимальной скоростью, не столкнувшись с препятствиями.

Возможно, роботы получше справились бы с задачей, если бы не конструктивные ограничения. Машина должна быть гуманоидного типа: то есть иметь две ноги, на которых твердо стоять без лыж, и две руки, сгибающиеся в плечах и локтях. Минимальный рост "лыжника" — 50 сантиметров.

На деле все роботы были размером с небольших хоббитов — самый маленький по имени Тэквон V, названный в честь одного из персонажей "Гандама", был 75 сантиметров в высоту. Перед соревнованиями роботы и их конструкторы долго тренировались, проходили трассу на "ходунках".

Несмотря на все усилия, даже после нескольких попыток почти никому из роботов не удалось хотя бы добраться до финиша. Но роботы на трассе выглядели так трогательно, когда сталкивались с флагами, падали, путались в лыжах и ехали задом наперед, что завоевали сердца всех немногочисленных болельщиков, которые пришли за них поболеть.

Источник: rusjev.net