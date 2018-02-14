Олимпиада-2018 |

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал резолютивную часть решения по отказу российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, которая проливает свет на некоторые нюансы процесса допуска российских атлетов к играм.

По мнению суда, Международный олимпийский комитет имел право отказать россиянам, так как, согласно Олимпийской хартии, приглашение спортсменов на Игры — прерогатива МОК, а после лишения Олимпийского комитета России (ОКР) членства в МОК он утратил право отправлять атлетов на Олимпиаду на свое усмотрение. При этом иск о восстановлении в правах ОКР подан не был, отмечает суд.

Кроме того, в документе есть важное уточнение насчет двух из 32 спортсменов, не приглашенных МОК в Пхенчхан комиссией Валери Фурнейрон.

CAS утверждает, что из списка 500 спортсменов, отправленного ОКР, комиссией был одобрен 391 спортсмен, а не 389, как утверждалось ранее. Однако из МОК в ОКР почему-то пришел список из 389 спортсменов. Двое пострадавших — конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов. Причину "потери" двух кандидатов на участие в Играх по дороге из комиссии Фурнейрон в МОК суд затрудняется установить, однако считает в их случаях ситуацию спорной. Тем не менее "они имели право выступить на Олимпиаде".

Вполне возможно, после этого уточнения вопрос об участии Грязцова и Попова в Олимпиаде будет поднят опять, и произойдет уникальное событие — спортсмен узнает о своём участии в Играх только на пятый день их проведения.

Источник: life.ru