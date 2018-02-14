Олимпиада-2018 |

14 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград - в сноуборде, горных лыжах, лыжном двоеборье, коньках, санях и биатлоне.

Латвию сегодня будут представлять в двух видах спорта - биатлонистка и две мужские пары по санному спорту.

Латвийская лыжница Лелде Гасуна должна была сегодня выступить в соревнованиях по слалому. Сперва старт в этой дисциплине планировался на три часа ночи по латвийскому времени, но был перенесен из-за сильного ветра на час вперед. А затем - и вовсе отменен.

Биатлонистка Байба Бендика выступит в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Минимальная задача — бороться за очки и попадание в заключительный вид олимпийской программы — масс-старт.

Саночники Андрис и Юрис Шицс постараются вклиниться в борьбу за медали в соревнованиях двоек. На тренировке во вторник они показали третий результат. Здесь Латвию будут представлять также Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш.

ДОПОЛНЕНИЕ

Женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, которая должна была состояться сегодня на Олимпийских играх, перенесена на завтра, 15 февраля, из-за плохих погодных условий.

Таким образом, женщины выйдут на старт завтра в 10:15 по латвийскому времени, а гонка среди мужчин на 20 километров начнется в 13:30.

Латвию в этой гонке будет представлять биатлонистка Байба Бендика.

Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов.

КЕРЛИНГ

02:05 Мужчины. Групповой этап Дания — Швеция Канада — Италия Корея — США Швейцария — Великобритания

07:05 Женщины. Групповой этап Япония — США Россия — Великобритания Дания — Швеция Швейцария — Китай

13:05 Мужчины. Групповой этап Канада — Великобритания Корея — Швеция Швейцария — Италия Норвегия — Япония

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

03:00 Спортивные пары. Короткая программа

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

03:15 Женщины. Слалом. Первая попытка 06:45 Женщины. Слалом. Вторая попытка*

СНОУБОРД

03:30 Мужчины. Хафпайп. Финал*

ХОККЕЙ

05:10 Женщины. Группа В: Швеция — Швейцария 09:40 Женщины. Группа В: Корея — Япония

14:10 Мужчины. Группа В: Словакия — Россия 14:10 Мужчины. Группа В: США — Словения

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

08:00 Прыжки с трамплина. Обычный трамплин 10:45 Обычный трамплин + Гонка 10 км*

КОНЬКИ

12:00 Женщины, 1000 м*

БИАТЛОН

13:05 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км*

САНИ

13:20 Двойки. Первый и второй заезды*