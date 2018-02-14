Сегодня Латвию на Олимпиаде представят 5 атлетов
14 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград - в сноуборде, горных лыжах, лыжном двоеборье, коньках, санях и биатлоне.
Латвию сегодня будут представлять в двух видах спорта - биатлонистка и две мужские пары по санному спорту.
Латвийская лыжница Лелде Гасуна должна была сегодня выступить в соревнованиях по слалому. Сперва старт в этой дисциплине планировался на три часа ночи по латвийскому времени, но был перенесен из-за сильного ветра на час вперед. А затем - и вовсе отменен.
Биатлонистка Байба Бендика выступит в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Минимальная задача — бороться за очки и попадание в заключительный вид олимпийской программы — масс-старт.
Саночники Андрис и Юрис Шицс постараются вклиниться в борьбу за медали в соревнованиях двоек. На тренировке во вторник они показали третий результат. Здесь Латвию будут представлять также Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш.
ДОПОЛНЕНИЕ
Женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, которая должна была состояться сегодня на Олимпийских играх, перенесена на завтра, 15 февраля, из-за плохих погодных условий.
Таким образом, женщины выйдут на старт завтра в 10:15 по латвийскому времени, а гонка среди мужчин на 20 километров начнется в 13:30.
Латвию в этой гонке будет представлять биатлонистка Байба Бендика.
Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов.
КЕРЛИНГ
02:05 Мужчины. Групповой этап Дания — Швеция Канада — Италия Корея — США Швейцария — Великобритания
07:05 Женщины. Групповой этап Япония — США Россия — Великобритания Дания — Швеция Швейцария — Китай
13:05 Мужчины. Групповой этап Канада — Великобритания Корея — Швеция Швейцария — Италия Норвегия — Япония
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03:00 Спортивные пары. Короткая программа
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
03:15 Женщины. Слалом. Первая попытка 06:45 Женщины. Слалом. Вторая попытка*
СНОУБОРД
03:30 Мужчины. Хафпайп. Финал*
ХОККЕЙ
05:10 Женщины. Группа В: Швеция — Швейцария 09:40 Женщины. Группа В: Корея — Япония
14:10 Мужчины. Группа В: Словакия — Россия 14:10 Мужчины. Группа В: США — Словения
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
08:00 Прыжки с трамплина. Обычный трамплин 10:45 Обычный трамплин + Гонка 10 км*
КОНЬКИ
12:00 Женщины, 1000 м*
БИАТЛОН
13:05 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км*
САНИ
13:20 Двойки. Первый и второй заезды*