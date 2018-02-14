Олимпиада-2018 |

Женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, которая должна была состояться сегодня на Олимпийских играх, перенесена на завтра, 15 февраля, из-за плохих погодных условий.

Таким образом, женщины выйдут на старт завтра в 10:15 по латвийскому времени, а гонка среди мужчин на 20 километров начнётся в 13:30.

Латвию в этой гонке будет представлять биатлонистка Байба Бендика.

Напомним, что ранее также перенесли и соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине "слалом" среди женщин, в которых заявлена латвийская спортсменка Лелде Гасуна.

Фото из Flickr