Из-за урагана в Пхенчхане перенесли соревнования по биатлону
Олимпиада-2018 | 14 февраля 2018 года, 10:14
Женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, которая должна была состояться сегодня на Олимпийских играх, перенесена на завтра, 15 февраля, из-за плохих погодных условий.
Таким образом, женщины выйдут на старт завтра в 10:15 по латвийскому времени, а гонка среди мужчин на 20 километров начнётся в 13:30.
Латвию в этой гонке будет представлять биатлонистка Байба Бендика.
Напомним, что ранее также перенесли и соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине "слалом" среди женщин, в которых заявлена латвийская спортсменка Лелде Гасуна.
Фото из Flickr