Олимпиада-2018 |

В Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, начался ураган. Об этом в среду, 14 февраля, с места событий сообщают журналисты.

В Олимпийском парке в Канныне поднялся шквалистый ветер. Зрителей загоняют в помещения и просят уйти с площади. Ветер уже разгромил пункты пропуска зрителей в Олимпийском парке. Порывы сносят отдельные легкие конструкции. С гольфкара сорвало пластиковую крышу, она задела шестилетнюю девочку.

Как ранее писал Mixnews, из-за непогоды были отменены соревнования по горнолыжному слалому у женщин и задержан старт состязаний в лыжном двоеборье. Женская индивидуальная гонка в биатлоне, запланированная на среду, также перенесена на четверг.

Фото из Flickr