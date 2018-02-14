Олимпиада-2018 |

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы финишировали шестыми в соревнованиях экипажей-двоек на Олимпийских играх в Пхенчхане, а экипаж Оскара Гудрамовича и Петериса Калниньша занял 14-е место.

Уже в первом заезде братья оказались на девятой позиции, хотя на последней тренировке по времени попадали в тройку лучших.

В соревнованиях на санях-двойках выступали 20 экипажей. Золото получили олимпийские чемпионы Сочи-2014 из Германии Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. Второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, уступавшие немцам 0,088 секунды. Тройку лучших замкнули немцы Тони Эгерт и Саша Бенекен, их отставание от золотых призеров составило 0,290 секунды.

Оба латвийских экипажа во время первой попытки совершили ошибки. Андрис и Юрис Шицсы проигрывали лидерам 0,516 секунды и стали девятыми, а Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш — 1,070 секунды и занимали 17-е место.

Во второй попытке братья Шицсы показали 4-й результат, что позволило им опередить трех конкурентов и подняться на шестое место. Суммарный проигрыш опытного латвийского экипажа чемпионам составил 0,745 секунды. Гудрамович и Калниньш во второй попытке финишировали девятыми, а в сумме стали 14-ми (+1,510 сек).

Для Андриса и Юриса Шицса это четвертая Олимпиада в карьере. И в двух случаях они возвращались домой с медалями. На ОИ-2006 в Турине Андрис и Юрис заняли седьмое место, на ОИ-2010 в Ванкувере стали вице-чемпионами Игр, а на ОИ-2014 в Сочи — дважды бронзовыми призерами (в личных соревнованиях и в командной эстафете).

Ранее сообщалось, что латвийский саночник Кристер Апарьодс, дебютировавший в воскресенье на Олимпийских играх в Пхенчхане, занял 11-е место. Инар Кивлениекс стал 20-м, Артур Дарзниекс - 24-м.