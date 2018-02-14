Олимпиада-2018 |

Российские хоккеисты со счетом 2:3 проиграли команде Словакии в первом матче группового этапа олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

По ходу встречи россияне вели в счете 2:0. Счет в матче открыл на третьей минуте защитник Владислав Гавриков, став автором самой первой шайбы олимпийского мужского хоккейного турнира. Нападающий Кирилл Капризов на пятой минуте удвоил преимущество россиян. В составе сборной Словакии заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки (17), Мартин Бакош (18) и Петер Черешняк (49).

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Игры российских хоккеистов Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал турнира пройдет в день закрытия Олимпиады 25 февраля.

Источник: ИТАР-ТАСС