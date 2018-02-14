Олимпийская сборная Германии лидирует в медальном зачете (2)
Олимпиада-2018 | 14 февраля 2018 года, 17:57
Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане.
По итогам соревнований, прошедших в среду, в активе немецкой команды теперь 7 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали
На втором месте находится команда Нидерландов (5, 4, 2), на третьем - сборная США (4,1, 2).
Программа дня оказалась укорочена. Из-за урагана были перенесены на более поздний срок соревнования среди горнолыжников, а также гонка в биатлоне
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Источник: www.interfax.ru
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