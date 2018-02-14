Олимпиада-2018 |

Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

По итогам соревнований, прошедших в среду, в активе немецкой команды теперь 7 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали

На втором месте находится команда Нидерландов (5, 4, 2), на третьем - сборная США (4,1, 2).

Программа дня оказалась укорочена. Из-за урагана были перенесены на более поздний срок соревнования среди горнолыжников, а также гонка в биатлоне

Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.