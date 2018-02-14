Олимпиада-2018 |

Канадской шорт-трекистке Ким Бутен стали поступать оскорбительные сообщения с угрозами со стороны южнокорейских болельщиков после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации канадского телеканала CBC, Бутен стали угрожать в социальных сетях, обвиняя ее в нечестной и неспортивной борьбе.

12 февраля на дистанции 500 м спортсменка из Южной Кореи Чхве Мин Чжон финишировала второй, однако ее результат был аннулирован. По мнению судей, она помешала канадке во время забеге. В результате Бутен стала бронзовой призеркой, а Чжон дисквалифицировали.

После этого южнокорейские болельщики обвинили канадку в неспортивной борьбе, обратив внимание на то, что она в одном из эпизодов помешала Чжон и оттолкнула ее.

Национальный олимпийский комитет Канады обратил внимание на данную ситуацию.

"Здоровье и безопасность всех членов команды — наш главный приоритет, поэтому мы тесно сотрудничаем с национальной федерацией, нашей службой безопасности и Королевской канадской конной полицией", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.