Канадской спортсменке стали угрожать после завоевания бронзы на ОИ-18 (3)
Канадской шорт-трекистке Ким Бутен стали поступать оскорбительные сообщения с угрозами со стороны южнокорейских болельщиков после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
По информации канадского телеканала CBC, Бутен стали угрожать в социальных сетях, обвиняя ее в нечестной и неспортивной борьбе.
12 февраля на дистанции 500 м спортсменка из Южной Кореи Чхве Мин Чжон финишировала второй, однако ее результат был аннулирован. По мнению судей, она помешала канадке во время забеге. В результате Бутен стала бронзовой призеркой, а Чжон дисквалифицировали.
После этого южнокорейские болельщики обвинили канадку в неспортивной борьбе, обратив внимание на то, что она в одном из эпизодов помешала Чжон и оттолкнула ее.
Национальный олимпийский комитет Канады обратил внимание на данную ситуацию.
"Здоровье и безопасность всех членов команды — наш главный приоритет, поэтому мы тесно сотрудничаем с национальной федерацией, нашей службой безопасности и Королевской канадской конной полицией", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.
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