Олимпиада-2018 |

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане латвийский скелетонист Мартин Дукурс после двух заездов из четырех занимает третье место и отстает на 0.88 секунды от корейца Юна Сунбина, который занимает первую строчку.

На втором месте российский спортсмен Никита Трегубов.

Другой латвийский скелетонист, брат Мартина Томас Дукурс сейчас находится на пятой строчке.

Скелетон. Мужчины. После второй попытки

Юн Сон Бин (Южная Корея) — 1.40,35 Никита Трегубов (Россия) +0,74 Мартинс Дукурс (Латвия) +0,88 Доминик Парсонс (Великобритания) +0,91 Томас Дукурс (Латвия) +1,11.

Третья и четвертая попытки состоятся в пятницу, 16 февраля.