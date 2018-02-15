Две попытки скелетонистов: Мартин Дукурс - третий (14)
Олимпиада-2018 | 15 февраля 2018 года, 07:15
Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане латвийский скелетонист Мартин Дукурс после двух заездов из четырех занимает третье место и отстает на 0.88 секунды от корейца Юна Сунбина, который занимает первую строчку.
На втором месте российский спортсмен Никита Трегубов.
Другой латвийский скелетонист, брат Мартина Томас Дукурс сейчас находится на пятой строчке.
Скелетон. Мужчины. После второй попытки
- Юн Сон Бин (Южная Корея) — 1.40,35
- Никита Трегубов (Россия) +0,74
- Мартинс Дукурс (Латвия) +0,88
- Доминик Парсонс (Великобритания) +0,91
- Томас Дукурс (Латвия) +1,11.
Третья и четвертая попытки состоятся в пятницу, 16 февраля.
Осталось,как настоящему латышу,написать донос-клевету на обладателей первого и второго мест и получить золото.
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Когда Ф.Э.Дзержинский выходил из кабинета коллегия ВЧК сразу переходила на латышский язык.
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В борьбе за первое место надо признаться, что дукурсы заднеприводные а ещё лучше трансгендыры.....)))
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