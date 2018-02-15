Канадские и американские хоккеистки подрались в конце матча на Олимпиаде
Олимпиада-2018 | 15 февраля 2018 года, 09:26
Женская сборная Канады обыграла соперниц из США в матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На последней секунде встречи у ворот "кленовых листьев" завязалась массовая драка, по итогам которой две хоккеисты были наказаны штрафами.
decidedly *not* a friendly. pic.twitter.com/K5Hxw6eOth— Blinnter Games (@NHLBlinn) 15 февраля 2018 г.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com