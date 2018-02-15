Олимпиада-2018 |

Женская сборная Канады обыграла соперниц из США в матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На последней секунде встречи у ворот "кленовых листьев" завязалась массовая драка, по итогам которой две хоккеисты были наказаны штрафами.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com