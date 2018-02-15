Олимпиада-2018 |

34-летняя Алена Савченко из Киевской области в паре с Бруно Массо принесла Германии золото Пхенчхана в фигурном катании.

Савченко 34 года, она уроженка Обухова Киевской области. До 2003 года выступала за сборную Украины, принимала участие в Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Затем переехала в ФРГ и приняла гражданство этой страны.

На Играх 2010-го и 2014 годов становилась бронзовым призером в паре с Робином Шолковы. С 2015 года катается с уроженцем Франции Массо.

Украина не была представлена в этом виде программы соревнований фигуристов в Пхенчхане.

К этому моменту Германия завоевала в Пхенчхане восемь золотых наград и лидирует в общекомандном зачете.

Источник: gordonua.com