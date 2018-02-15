Игры-2018: латвийские биатлонистки побили рекорд 1994 года (1)
Норвежская лыжница Рагнхиль Хага одержала победу в лыжных гонках на дистанции 10 километров. Латвийским биатлонисткам попасть в тройку лидеров не удолось - Патриция Эйдука финишировала 44-й, а Инга Пашковска заняла 80-ю строчку.
Для норвежской спортсменки это первая медаль в карьере на играх. Второй стала шведка Шарлотте Калла, бронзу разделили еще одна норвежка Марит Бьорген и финская лыжница Криста Пярмякоски.
Достижение Эйдуки стало лучшим для латвийских лыжниц в истории Олимпийских игр. В 1994 году Инета Кравале на Играх в Лиллехаммере была 48-й в гонке с общим стартом на 30 км. Проигрыш Эйдуки Хаге составил три минуты 13 секунд, проигрыш Пашковски - шесть минут 34 секунды.
Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Лыжи. Женщины. 10 км, свободный стиль
- Рагнхиль Хага (Норвегия) — 25.00,5
- Шарлотте Калла (Швеция) +20,3 сек
- Марит Бьорген (Норвегия) +31,9
- Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,9
- Джессика Диггинс (США) +35,2
- Натали фон Зибенталь (Швейцария) +49,8
- Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) +1.05,5
- Анастасия Седова (Россия) +1.07,3
…44. Патриция Эйдука (Латвия) +3.13,1
…80. Инга Пашковска (Латвия) +6.34,4