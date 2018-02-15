Олимпиада-2018 |

Норвежская лыжница Рагнхиль Хага одержала победу в лыжных гонках на дистанции 10 километров. Латвийским биатлонисткам попасть в тройку лидеров не удолось - Патриция Эйдука финишировала 44-й, а Инга Пашковска заняла 80-ю строчку.

Для норвежской спортсменки это первая медаль в карьере на играх. Второй стала шведка Шарлотте Калла, бронзу разделили еще одна норвежка Марит Бьорген и финская лыжница Криста Пярмякоски.

Достижение Эйдуки стало лучшим для латвийских лыжниц в истории Олимпийских игр. В 1994 году Инета Кравале на Играх в Лиллехаммере была 48-й в гонке с общим стартом на 30 км. Проигрыш Эйдуки Хаге составил три минуты 13 секунд, проигрыш Пашковски - шесть минут 34 секунды.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Лыжи. Женщины. 10 км, свободный стиль

Рагнхиль Хага (Норвегия) — 25.00,5 Шарлотте Калла (Швеция) +20,3 сек Марит Бьорген (Норвегия) +31,9 Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,9 Джессика Диггинс (США) +35,2 Натали фон Зибенталь (Швейцария) +49,8 Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) +1.05,5 Анастасия Седова (Россия) +1.07,3

…44. Патриция Эйдука (Латвия) +3.13,1

…80. Инга Пашковска (Латвия) +6.34,4