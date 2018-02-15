Олимпиада-2018 |

Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошли смешанные командные соревнования по санному спорту. Первое место заняла сборная Германии. Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт финишировали с результатом 2,24 минуты.

Серебро досталось Канаде, а бронза - Австрии.

Команда Латвии (Улла Зирне, Кристерс Апарьодс, Андрис Шицс и Юрис Шицс) заняла шестое место среди 13 команд.

Германия завоевала в саночном спорте три из четырех возможных золотых наград. Немцы продолжают лидировать в медальном зачете с девятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Сани. Командная эстафета

Германия — 2.24,517 Канада +0,355 Австрия +0,471 США +0,574 Италия +0,576 Латвия +0,798 Россия +0,832 Польша +1,896 Южная Корея +2,026 Румыния +2,327

Источник: nra.lv, sports.ru