Пхенчхан: команда латвийских саночников заняла 6-е место (2)
Олимпиада-2018 | 15 февраля 2018 года, 17:06
Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошли смешанные командные соревнования по санному спорту. Первое место заняла сборная Германии. Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт финишировали с результатом 2,24 минуты.
Серебро досталось Канаде, а бронза - Австрии.
Команда Латвии (Улла Зирне, Кристерс Апарьодс, Андрис Шицс и Юрис Шицс) заняла шестое место среди 13 команд.
Германия завоевала в саночном спорте три из четырех возможных золотых наград. Немцы продолжают лидировать в медальном зачете с девятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.
Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Сани. Командная эстафета
- Германия — 2.24,517
- Канада +0,355
- Австрия +0,471
- США +0,574
- Италия +0,576
- Латвия +0,798
- Россия +0,832
- Польша +1,896
- Южная Корея +2,026
- Румыния +2,327
Чисто местный колорит и принцип : Пусть у меня сдохнет корова, зато у соседа поляжет все стадо. Дукурсы не только себе репутацию подпортили, но и навели проклятие на всю сборную. Карма-она такая.