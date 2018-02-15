Пхенчхан: команда латвийских саночников заняла 6-е место (2)

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Олимпиада-2018 | 15 февраля 2018 года, 17:06

Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошли смешанные командные соревнования по санному спорту. Первое место заняла сборная Германии. Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт финишировали с результатом 2,24 минуты.

Серебро досталось Канаде, а бронза - Австрии.

Команда Латвии (Улла Зирне, Кристерс Апарьодс, Андрис Шицс и Юрис Шицс) заняла шестое место среди 13 команд.

Германия завоевала в саночном спорте три из четырех возможных золотых наград. Немцы продолжают лидировать в медальном зачете с девятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея) Сани. Командная эстафета

  1. Германия — 2.24,517
  2. Канада +0,355
  3. Австрия +0,471
  4. США +0,574
  5. Италия +0,576
  6. Латвия +0,798
  7. Россия +0,832
  8. Польша +1,896
  9. Южная Корея +2,026
  10. Румыния +2,327

Источник: nra.lv, sports.ru

Комментарии 2
И правильно1 час назад
Пусть сильнейших конкурентов убрали, пусть Россия 7-я, зато местных треснули фэйсом о пьедестал.
Чисто местный колорит и принцип : Пусть у меня сдохнет корова, зато у соседа поляжет все стадо. Дукурсы не только себе репутацию подпортили, но и навели проклятие на всю сборную. Карма-она такая.
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Сильнейшие среди слабейших1 час назад
Это при том что сильнейших спортсменов убрали.
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