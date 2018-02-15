16 февраля на Олимпиаде выступает пять латвийских спортсменов
16 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград - в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.
Латвию представляют пять спортсменов в трех видах спорта - скелетон (мужчины и женщины), лыжи и фигурное катание.
Наибольшие шансы Латвии на медаль связаны со братьями Дукурсами. После первых двух попыток двукратный вице-чемпион Олимпиад Мартин Дукурс занимает третье место, уступая южнокорейцу Сунбину и россиянину Трегубову, а Томас Дукурс — пятый. В 3 часа по латвийскому времени пройдут еще два заезда.
У женщин в скелетоне пройдут две первые попытки. Латвию представляет Лелде Приедулена. В лыжах мужчины пробегут 15 км свободным стилем. В гонке примет участие латвийский лыжник Бикша. А фигуристы покажут короткую программу. Для Дениса Васильева из Даугавпилса это будет дебют на Играх.
16 февраля
Керлинг
02:05. Мужчины. Норвегия — Корея, Италия — Дания, Швеция — США 07:05. Женщины. Канада — Дания, Корея — Швейцария, Швеция — Россия 13:05. Мужчины. Япония — Швейцария, Швеция — Великобритания, Дания — США, Канада — Корея
Скелетон. Мужчины
02:30. Третья и четвертая попытки (М.Дукурс, Т.Дукурс) 13:20. Женщины. Первый и второй заезды (Приедулена)
Горные лыжи
04:00. Мужчины. Супергигант
06:15. Женщины. Слалом
Сноуборд. Женщины
03:00 Квалификация 05:15. Борд-кросс. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал
Фигурное катание
03:00. Мужчины. Короткая программа (Васильев)
Лыжные гонки
08:00. Мужчины. 15 км, свободный стиль (Бикше)
Хоккей
09:40. Мужчины. Россия — Словения 14:10. Мужчины. Финляндия — Норвегия 14:10. Мужчины. Швеция — Германия
Конькобежный спорт
13:00 Женщины. 5000 м
Фристайл
13:00. Женщины. Воздушная акробатика
Прыжки с трамплина на лыжах
14:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Фото из Flickr