Олимпиада-2018 |

16 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград - в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.

Латвию представляют пять спортсменов в трех видах спорта - скелетон (мужчины и женщины), лыжи и фигурное катание.

Наибольшие шансы Латвии на медаль связаны со братьями Дукурсами. После первых двух попыток двукратный вице-чемпион Олимпиад Мартин Дукурс занимает третье место, уступая южнокорейцу Сунбину и россиянину Трегубову, а Томас Дукурс — пятый. В 3 часа по латвийскому времени пройдут еще два заезда.

У женщин в скелетоне пройдут две первые попытки. Латвию представляет Лелде Приедулена. В лыжах мужчины пробегут 15 км свободным стилем. В гонке примет участие латвийский лыжник Бикша. А фигуристы покажут короткую программу. Для Дениса Васильева из Даугавпилса это будет дебют на Играх.

16 февраля

Керлинг

02:05. Мужчины. Норвегия — Корея, Италия — Дания, Швеция — США 07:05. Женщины. Канада — Дания, Корея — Швейцария, Швеция — Россия 13:05. Мужчины. Япония — Швейцария, Швеция — Великобритания, Дания — США, Канада — Корея

Скелетон. Мужчины

02:30. Третья и четвертая попытки (М.Дукурс, Т.Дукурс) 13:20. Женщины. Первый и второй заезды (Приедулена)

Горные лыжи

04:00. Мужчины. Супергигант

06:15. Женщины. Слалом

Сноуборд. Женщины

03:00 Квалификация 05:15. Борд-кросс. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Фигурное катание

03:00. Мужчины. Короткая программа (Васильев)

Лыжные гонки

08:00. Мужчины. 15 км, свободный стиль (Бикше)

Хоккей

09:40. Мужчины. Россия — Словения 14:10. Мужчины. Финляндия — Норвегия 14:10. Мужчины. Швеция — Германия

Конькобежный спорт

13:00 Женщины. 5000 м

Фристайл

13:00. Женщины. Воздушная акробатика

Прыжки с трамплина на лыжах

14:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

Фото из Flickr