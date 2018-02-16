Мартин Дукурс остался без медали на Олимпиаде, у россиянина - серебро (87)

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Олимпиада-2018 | 16 февраля 2018 года, 07:03

Латвийский спортсмен Мартин Дукурс довольствовался четвертым местом в соревнованиях скелетонистов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Мартин занимал третье место после трех заездов, но по ходу заключительной попытки допустил ошибки, которые не позволили ему подняться на пьедестал.

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Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. Главный фаворит соревнований показал лучшее время во всех четырех заездах, причем в заключительной попытке он установил новый рекорд трассы. Серебряная медаль досталась российскому скелетонисту Никите Трегубову, занимавшему только четвертое место после первых трех заездов. Бронза - у британца Доминика Парсонса.

Мартин Дукурс по сумме четырех заездов проиграл победителю 1,76 секунды. Его брат Томас Дукурс в итоге стал пятым.

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Скорее всего, Олимпийские игры в Пхенчхане стали последним стартом в карьере братьев Дукурсов. В январе латвийские скелетонисты объявили о завершении выступлений в Кубке мира.

16 февраля на Олимпиаде разыгрывается семь комплектов наград - в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.

Комментарии 87
Мария4 часа назад
Спортивный Бог наказал за длинный язык и отвратительное поведение, так им и надо!
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рижанин3 часа назад
Это просто праздник какой то.Кара постигла лжеобвинителей.
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Alex4 часа назад
...Бог не фраер...
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