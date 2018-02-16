Олимпиада-2018 |

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс склоняется к тому, чтобы не выступать на следующих Олимпийских играх. Об этом он рассказал порталу Championat после выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, Дукурс имел все шансы на медаль, однако ошибся в последней попытке и в итоге занял четвертое место. Первое место занял кореец Юн Сон Бин.

"Давление было, но так и всегда это бывает. Все привычно для соревнований. Ничего особенного я не почувствовал. Был спокоен и чувствовал себя превосходно. Я просто сделал ошибки. Ты должен понимать, какая ситуация у тебя, и делать все от тебя зависящее. Оборудование – это очень важно, и оно становится всё важнее и важнее в нашем виде спорта. Я пока не уверен насчет своего будущего – продолжу ли я выступать. Надо посоветоваться с командой. Если бы я пришёл в спорт в 28 лет, но я уже 20 лет катаюсь. В одном плане я больше не могу без этого, а во втором – пора заняться чем-то другим. Сейчас я больше склоняюсь к тому, что не буду больше выступать", - сказал Дукурс.

По его словам, спортсмены стран-организаторов имеют больше преимуществ.

"Если начнут всем давать сделать столько заездов, сколько спортсмены хотят, тогда все будут в равных условиях. Кореец в последний месяц только сделал 45 заездов, а все остальные – всего 45. В Сочи была примерно та же ситуация. Видимо, на следующей Олимпиаде появится китаец, который всех обгонит", - отмечает он.

Дукурс рассказал и об отношениях с российскими спортсменами.

"Что касается ситуации с медалью в Сочи, то мне тяжело об этом говорить. Это все уже прошло и ничего в моей жизни не поменяет. Я могу только получить ее, ничего не потеряю уже точно. Никиту Трегубова я поздравил сегодня с серебряной медалью. У нас хорошие отношения, а вот с остальными испортились. Трегубов реально смотрит на ситуацию. Поймите меня правильно – я прочитал решение МОК и отреагировал на него. Кому мне верить, если даже МОК я теперь верить не могу? Примирение между мной и Третьяковым? Время лечит. Я понимаю его реакцию, но многое уже сделано, и этого не вернуть. До этого у нас были нормальные отношения. Что будет теперь, поживем — увидим", - сказал Дукурс.

Фото из Flickr