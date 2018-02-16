Олимпиада-2018 |

Даугавпилчанин Денис Васильев начал выступление на первой в своей жизни Олимпиаде. В короткой программе его постигла неудача – Денис упал на выходе из тройного акселя, что сказалось и на конечном результате.

По итогам короткой программы Денис оказался на 21-м месте среди 30 участников, набрав 79,52 баллов.

Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (111,68 баллов), на втором месте расположился испанец Хавьер Фернандес (107,58), а на третьем – еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).

17 февраля спортсмены выйдут на лед и покажут свои произвольные программы, после чего станут известны итоговые результаты фигуристов на Олимпийских играх.

Видео официальной тренировки в Пхенчхане