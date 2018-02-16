Латвийский фигурист упал во время короткой программы на Олимпиаде (3)
Олимпиада-2018 | 16 февраля 2018 года, 12:31
Даугавпилчанин Денис Васильев начал выступление на первой в своей жизни Олимпиаде. В короткой программе его постигла неудача – Денис упал на выходе из тройного акселя, что сказалось и на конечном результате.
По итогам короткой программы Денис оказался на 21-м месте среди 30 участников, набрав 79,52 баллов.
Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (111,68 баллов), на втором месте расположился испанец Хавьер Фернандес (107,58), а на третьем – еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).
17 февраля спортсмены выйдут на лед и покажут свои произвольные программы, после чего станут известны итоговые результаты фигуристов на Олимпийских играх.
Видео официальной тренировки в Пхенчхане
Как бы там не было, а пацан старается. У всех бывают ошибки и падения. Не один такой, это только первые выступления, все еще впереди. Удачи ему.
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что прошел в произвольную программу.
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Молодой. Но молодец, старается.
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