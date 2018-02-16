Олимпиада-2018 |

Сборная России по хоккею разгромила команду Словении во втором матче группового этапа на Олимпийских играх 2018 года. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу российской дружины, сообщает ТАСС.

В составе россиян хет-трик оформил форвард Кирилл Капризов. Также дубль на счету нападающего Ильи Ковальчука. Еще по одной шайбе забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.

У словенцев отличились Ян Муршак и Жига Панце.

Команда олимпийских атлетов из России вышла на третье место в группе B с тремя очками. Словенцы занимают последнее место (2), лидирует сборная США (4), на втором месте команда Словакии (3). В следующем матче 17 февраля словенцы сыграют со словаками, россияне - с американцами.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.