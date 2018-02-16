Олимпиада-2018 |

Гражданин Латвии, который пытался украсть клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии, получил штраф от правоохранительных органов Южной Кореи на 751 евро. Об этом сообщил заместитель начальника Госполиции Артис Велшс, который находится с латвийскими спортсменами в Пхенчхане.

Как ранее писал Mixnews, в прошлое воскресенье латвиец 1990 г.р. приобрел билет на хоккейный матч, но затем пробрался в раздевалку, где хранился спортивный инвентарь. Уходя, он захватил с собой комплект из пяти клюшек. Вора засекли волонтеры и сообщили о подозрительном незнакомце в полицию. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После снятия показаний задержанного отпустили, однако до 26 февраля ему запрещено покидать Южную Корею. Известно, что у гражданина Латвии нет никакой связи с латвийской делегацией на Олимпиаде, а в Пхенчхан он якобы прибыл по рабочим делам.

Как указал Велшс, мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе.

В Латвии он ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные инциденты, связанные с употреблением алкоголя и скандалами. Также у него есть судимость за кражу в небольшом размере.

Фото из Flickr