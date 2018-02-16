Член МОК: олимпийцы должны прекратить игнорировать российских спортсменов (5)

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Олимпиада-2018 | 16 февраля 2018 года, 16:43

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг обвинила спортсменов, сознательно избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхенчхане, в нарушении олимпийских принципов. Об этом сообщает портал Insidethegames.

"Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты. Не в олимпийском духе не разговаривать со своими соперниками", - заявила Линдберг.

"Соревноваться против "нечистого" соперника - это кошмар любого спортсмена. Ноя надеюсь, что те меры и действия, которые мы предприняли, позволили избежать наказания только "чистым" атлетам", - добавила она.

В материале отмечается, что решение исполкома МОК позволить россиянам конкурировать на Играх-2018 в качестве нейтральных атлетов не было единодушно принято в спортивном мире.

Российские спортсмены выступают Пхенчхане под олимпийским флагом без символов национальной идентификации из-за обвинений в "системных допинговых манипуляциях" на Играх-2014 в Сочи. Санкции могут быть публично сняты перед церемонией закрытия Игр-2018, если россияне покорно отреагируют на установленные для них ограничения, а также проявят уважение к "букве и духу" олимпийского движения.

Фото из Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 5
Светлана30 минут назад
На твоём плече кто-то плакал?)) Трегубов же сказал конкретно - не здороваетесь, да мне пофигу, идите в ж..пу!)) А плакать по любому поводу - это в вашем менталитете))
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Светлана38 минут назад
Может, ещё приехать к тебе домой полы помыть? Один уже довые...ся сегодня в скелетоне - домой поедет с деревянной медалью. А россияне как были сильными духом, так и останутся. И пофигу им на ваши рукожопые рукопожатия.
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Patriot6 минут назад
Neko mes neraudam. Merktiecigi ejam savu celu. ES, NATO, Eirozona, NATO armija musu valsti, nodoklu reforma. Tagad skolu reforma. Ta ka gaudojiet, mes tikmer daudz ko padarisim.
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