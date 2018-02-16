Олимпиада-2018 |

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг обвинила спортсменов, сознательно избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхенчхане, в нарушении олимпийских принципов. Об этом сообщает портал Insidethegames.

"Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты. Не в олимпийском духе не разговаривать со своими соперниками", - заявила Линдберг.

"Соревноваться против "нечистого" соперника - это кошмар любого спортсмена. Ноя надеюсь, что те меры и действия, которые мы предприняли, позволили избежать наказания только "чистым" атлетам", - добавила она.

В материале отмечается, что решение исполкома МОК позволить россиянам конкурировать на Играх-2018 в качестве нейтральных атлетов не было единодушно принято в спортивном мире.

Российские спортсмены выступают Пхенчхане под олимпийским флагом без символов национальной идентификации из-за обвинений в "системных допинговых манипуляциях" на Играх-2014 в Сочи. Санкции могут быть публично сняты перед церемонией закрытия Игр-2018, если россияне покорно отреагируют на установленные для них ограничения, а также проявят уважение к "букве и духу" олимпийского движения.

Фото из Flickr