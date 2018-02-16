Скелетонистка Приедулена в десятке лучших после двух заездов (3)
Латвийская скелетонистка Лелде Приедулена заняла 7-е место после двух заездов на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Приедулена провела два заезда, однако сани не были достаточно быстры, чтобы бороться за более высокие месте. В первом заезде спортсменка была седьмой, а во втором — пятой.
Лидер по итогам первых двух заездов — немка Жаклин Леллинг, которая в первом заезде была второй, а во втором, несмотря на четвертый результат, поднялась на одно место вверх.
Второе место пока занимает австрийка Янина Флок, которая в сумме двух заездов отстает от Жаклин лишь на 0,02 секунды.
Первой после первого заезда была олимпийская чемпионка 2014 года Лиззи Ярнольд из Великобритании, которая во втором заезде была лишь девятой и опустилась на третье место. Она проигрывает Лёллинг 0,10 секунды.
Решающие заезды будут в субботу, 17 февраля. Третий заезд начнется в 13:20 по латвийскому времени, а четвертый запланирован на 14:45.
Так вот вопрос медаль/место определяет тут спортсмен ,или точность измерения ?А тут и люди,и техника,и предрассудки и просто лажа.Олимпийская медаль за долю секунды ?Мы может рехнулись ребята ?Это же полнейшая глупость !!!Это ШОУ ГЛУПОСТИ !!!
Давно пишу - выводите эти виды зимних развлечений в отдельную категорию,хватит позорить слово Олимпия!