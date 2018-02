Олимпиада-2018 |

Американская радиостанция KNBR уволила ведущего Патрика Коннора из-за его комментариев в адрес 17-летней олимпийской чемпионки Хлои Ким. Об этом сообщает Sacramento Bee.

В одном из эфиров Коннор заявил, что у сноубордистки "горячая задница".

"Она чертовски хороша. 23 апреля ей будет 18 лет, обратный отсчет пошел. Если бы ей было 18, не стыдно было бы сказать, что у нее горячая задница. Она восхитительна. Я огромный фанат Хлои Ким", — сказал он.

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot.