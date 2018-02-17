Олимпиада-2018 |

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл мужской турнир на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Ханю становился олимпийским чемпионом четыре года назад — в Сочи-2014. Таким образом, японец смог защитить свой титул.

А серебро выиграл еще один японец Сома Уно, оттеснивший испанца Хавьера Фернандеса на третье место.

Латвийский фигурист Денис Васильев занял 19-е место. После короткой программы даугавпилчанин был 21-м, в произвольной — 20-м.

18-летний Васильев открывал соревнования в произвольной программе. Он избежал грубых помарок, но вновь ошибся при приземлении в акселе, по ходу программы упав дважды. За свое выступление Денис получил 155,06 баллов (личный рекорд — 158,41, установлен в январе этого года на чемпионате Европы), а в сумме — 234,58 (личный рекорд — 243,52).

Фигурист из Даугавпилса является дебютантом Олимпиад. Путевку на Игры он завоевал на прошлогоднем чемпионате мира, когда занял 14-е место (в этом году на ЧЕ стал четвертым).