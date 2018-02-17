Олимпиада-2018 |

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс после окончания соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане, где 33-летний спортсмен стал четвертым, в общении с журналистами подвел итоги Игр и рассказал, что психологическая ситуация в скелетоне за последний год изменилась.

"Я допустил ошибку, не отреагировал вовремя. А давление было таким же, как и на обычных соревнованиях. Тут ничего особенного. Я был спокоен и чувствовал себя отлично, психологически был готов. Не уверен, что буду выступать на Олимпиаде в Пекине. Это очень тяжелый вопрос. Мне нужно пообщаться с командой, набросать план. Я в скелетоне уже 20 лет. С одной стороны - я не могу без этого жить, а с другой - хватит. Нужно что-то другое делать в жизни", - пояснил спортсмен.

На вопрос о том, как он оценивает выступление серебряного призера Никиты Трегубова, Дукурс ответил, что хорошо.

"Он хорошо провел четыре заезда. Поздравил его уже. У меня с Трегубовым хорошие отношения. С остальными подпортились, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию. А говоря про реакцию, я же реагирую на решения. А кому мне верить в спорте, если я не могу верить МОК? Кому тогда? Насчет чемпиона Сочи Александра Третьякова… Многое подпорчено. Поживем, увидим. А до этого у нас были нормальные отношения", - рассказал Дукурс.

По его словам, ситуация в скелетоне сильно изменилась с психологической точки зрения.

"Вообще этот год был просто кошмарным, психологически тяжелым. Эта ситуация (с россиянами) разделила все наше общество", - заключил спортсмен.

Источник: rsport.ria.ru