Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпиады (2)

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Олимпиада-2018 | 17 февраля 2018 года, 13:44

Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2.

На групповом этапе представительницы "Олимпийских атлетов из России" не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

Россиянки впервые в истории пробились в 1/2 финала Олимпиады. Соперником хоккеисток за выход в финал станет сборная Канады.

Источник: lenta.ru

Комментарии 2
Патриот 4 часа назад
Молодцы девчонки!!!! Надерите задницы всем и покажите что такое Россия!!!!
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Просто молодцы !4 часа назад
Дают девченки "стране угля" хоть мелкого, но до....... Это новый вид спорта для них, справятся. Удачи.
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