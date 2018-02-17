Олимпиада-2018 |

Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2.

На групповом этапе представительницы "Олимпийских атлетов из России" не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

Россиянки впервые в истории пробились в 1/2 финала Олимпиады. Соперником хоккеисток за выход в финал станет сборная Канады.

Источник: lenta.ru