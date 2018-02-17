Норвежка стала самой титулованной в лыжном спорте среди мужчин и женщин (2)
Олимпиада-2018 | 17 февраля 2018 года, 12:56
На Олимпиаде в Пхенчхане прошла женская эстафета 4х5 км в лыжных гонках. Золотые медали выиграла команда Норвегии, серебро — у шведок, а бронза — у россиянок.
Легендарная норвежка Марит Бьорген завоевала 13-ю медаль в карьере на Олимпиадах и стала самой титулованной в лыжном спорте среди мужчин и женщин.
Бьорген является семикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира. На счету Бьорндалена восемь титулов олимпийского чемпиона, по этому показателю он делит первое место с норвежским лыжником Бьорном Дели.
Олимпиада. Лыжи
Женщины. Эстафета 4х5 км
- Норвегия
- Швеция
- Россия
- Финляндия
- США
- Германия
Всего выступали 14 команд.
Источник: [tass.ru](Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/sport/4968388 "")
Олимпиада по химии норвежских и шведских инвалидов-астматиков.
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Čto to boļših titok ne vidno. :)
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