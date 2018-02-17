Олимпиада-2018 |

На Олимпиаде в Пхенчхане прошла женская эстафета 4х5 км в лыжных гонках. Золотые медали выиграла команда Норвегии, серебро — у шведок, а бронза — у россиянок.

Легендарная норвежка Марит Бьорген завоевала 13-ю медаль в карьере на Олимпиадах и стала самой титулованной в лыжном спорте среди мужчин и женщин.

Бьорген является семикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира. На счету Бьорндалена восемь титулов олимпийского чемпиона, по этому показателю он делит первое место с норвежским лыжником Бьорном Дели.

Олимпиада. Лыжи

Женщины. Эстафета 4х5 км

Норвегия Швеция Россия Финляндия США Германия

Всего выступали 14 команд.

Источник: [tass.ru](Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/sport/4968388 "")