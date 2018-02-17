Олимпиада-2018 |

По итогам четырех заездов британка Элизабет Ярнольд победила в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане.

Второе место в общем зачете заняла немка Жаклин Леллинг, а тройку лидеров замкнула британка Лаура Диас.

Последний заезд несколько подпортил результат австрийки Янин Флок, которая, будучи лидером, финишировала лишь четвертой.

Латвийская спортсменка Лелде Приедулена выступила очень стабильно, на протяжении всех заездов занимая седьмое место в турнирной таблице. Именно на этой позиции она и завершила выступление, уступив лидеру 1,21 секунду.

Источник: telegraf.com