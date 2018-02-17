Олимпиада-2018 |

Хоккеисты сборной России обыграли команду США в своем заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и напрямую вышли в 1/4 финала соревнований.

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Канныне, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды по дублю оформили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41), который побил рекорд Павла Буре и стал лучшим снайпером российской сборной на Олимпиадах с 13-ю шайбами.

Сборная России набрала в трех матчах группы 6 очков и заняла в квартете первое место, которое дает прямую путевку в 1/4 финала, минуя первый раунд плей-офф.

Источник: bbc.com/russian