Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде (5)
Олимпиада-2018 | 17 февраля 2018 года, 17:50
Хоккеисты сборной России обыграли команду США в своем заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и напрямую вышли в 1/4 финала соревнований.
Встреча группы В, прошедшая в субботу в Канныне, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды по дублю оформили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41), который побил рекорд Павла Буре и стал лучшим снайпером российской сборной на Олимпиадах с 13-ю шайбами.
Сборная России набрала в трех матчах группы 6 очков и заняла в квартете первое место, которое дает прямую путевку в 1/4 финала, минуя первый раунд плей-офф.
Источник: bbc.com/russian
Надо отдать должное американцам, снимаю перед ними шляпу, хоть я их всеми своими патриархами не перевариваю. Играли отлично, бились до последнего! Молодцы! Но Россия это Россия! Так оно всегда было так и останется.
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Вот так вот.. Штраф за не достаточное знание языка.. Отъезд на Восток.. Оттяг (поднять бабла) остальных тренеров.. Руководство Сборной РФ.. Обидно, местное "Динамо" слилось вообще.. А так, центр надзора за языком приносит очень не плохие дивиденды.. Только не Латвии..
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Все молодые, и отыграли отлично.
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