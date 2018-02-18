Россиянина подозревают в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 (12)

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Олимпиада-2018 | 18 февраля 2018 года, 14:55

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.

"Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - заявил пресс-аташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпийских игр в Пхёнчхане керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников рассказал изданию: "Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда".

Сам спортсмен заявил агентству РИА Новости, что "не в курсе всего этого". Позже Международная федерация керлинга (WCF) сообщила, что знает об этих публикациях, но отказалась давать какие-либо комментарии.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде "за систематическое манипулирование антидопинговыми правилами".

Приглашение принять участие в Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в итоге получили только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов.

Источник: BBC Russian
Комментарии 12
Ян Флеминг1 час назад
Ага.. США проиграла России в хоккей, и тут сразу появился допинг!))
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OranHe1 час назад
Мельдоний прям такой допинг-предопинг, а ужО в керлинге так вообще решает...
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Ну вот1 час назад
Все никак не могут успокоится, и продолжаются всякие наезды на спортсменов из России. По-моему еще много судов и разборок еще впереди, а пока только голые обвинения, и не зря там появился Т.Бах и ведется"специальное"наблюдение . Ох,не зря все это.
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