Олимпиада-2018 |

Французский биатлонист Мартен Фуркад в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал "золото" в гонке с общего старта.

Для Фуркада это уже четвертая высшая награда зимних Игр. 12 февраля в Южной Корее он выиграл гонку преследования. На ОИ-2014 в Сочи спортсмен также завоевал две золотые медали.

Вторым в масс-старте стал немец Симон Шемпп, который уступил французу по фотофинишу. Замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев допустил три промаха на огневых рубежах и занял 28-е место среди 30 участников. На третьем третьем круге латвиец упал и потерял около полминуты.

На последнем круге Расторгуев отставал от первой тройки почти на полторы минуты.

Оба допущенных до ОИ-2018 российских биатлониста Антон Бабиков и Матвей Елисеев в масс-старте участия не приняли, так как не смогли отобраться в гонку.

Источники: Interfax, championat.ru, KasJauns